التشكيلة الرسمية للشبيبة واتحاد البليدة في مواجهة الكأس

سيواجه فريق شبيبة القبائل، أمسية اليوم، فريق اتحاد البليدة، لحساب الدور الربع نهائي من كأس الجمهورية، الذي سيجرى بملعب “5 جويلية”.

واستقر مدرب شبيبة القبائل يوسف بوزيدي، على الأسماء التالية، في محاولته لتحقيق التأهل للدور النصف نهائي.

عسلة مليك، رضواني، شتي، قيطون، سعدو، جرار، يطو، رايح، جعبوط، حمار، بن علجية، تيزي بوعلي، قمرود، أوقاسي، تافني، بن يوسف سي سالم، بولطيف.

في الجهة المقابلة، سيدخل فريق اتحاد البليدة، هذه المواجهة بالتشكيلة التالية: واضح، قتال، بلعيد، براهمي، ريال، قاسم مهدي، الهواري، غشة.

عيسى الباي، فريوي، طيب، عابد، حرباش، رابطي، بوطاقا، بلحاج، عوامري، فراز.