التشكيلة الأساسية لـ “محاربي الصحراء” أمام بوركينافاسو

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الجزائري التي ستخوض مواجهة بوركينافاسو، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا.

واعتمد الطاقم الفني على لوكا زيدان في حراسة المرمى.

فيما تشكل خط الدفاع من الرباعي: سمير شرقي، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، وجوان حجام.

أما وسط الميدان، فشهد تواجد: هشام بوداوي، إسماعيل بن ناصر، وإبراهيم مازة.

وفي الخط الأمامي، سيلعب كلٌّ من القائد رياض محرز إلى جانب ريان آيت نوري، ومحمد الأمين عمورة، في رهان واضح على السرعة والفعالية الهجومية.