التشكيلي نورالدين بن عزوز يفوز بالمسابقة الوطنية السنوية للفنون التشكيلية

منحت اليوم السبت بالجزائر العاصمة جائزة المسابقة الوطنية السنوية للفنون التشكيليةللفنان التشكيلي نور الدين بن عزوز.

التي تنظمها مؤسسة رابح و احمد عسلة خلال معرض يضم جميع الاعمال الفنية المشاركة في المسابقة.

وفاز الفنان التشكيلي نور الدين بن عزوز بالجائزة الاولى عن احدى لوحاته الفنية المعاصرة تجسد واقع المجتمعات الاستهلاكية.

و حصل بن عزوز على الجائزة التي تبلغ قيمتها 100000 دج عن لوحته التي اعتمد فيها على تقنية الاسترجاع.

حيث استعمل في تشكيلها العديد من المواد مبرزا من خلالها ان “كل شيء يمكنه ان يتحول إلى عمل فني يخرج عن الأطر الكلاسيكية للجمال”

للتذكيري يستمر المعرض المنظم بمقر مؤسسة احمد و رابح عسلة إلى غاية الثامن جوان المقبل.