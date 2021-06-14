التشيك تحقق فوز تاريخي على اسكتلندا بثنائية

الرياضة
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التشيك تحقق فوز تاريخي على اسكتلندا بثنائية
بقلم كريم.تيغرمت

حقق منتخب التشيك فوزا ساحقا، اليوم الإثنين، على حساب منتخب اسكتلندا، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ليورو 2020.

وونجح منتخب التشيك في افتتاح باب التسجيل، في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، عن طريق النجم باتريك شيك.

وعاد نفس اللاعب للبروز من جديد في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة، أين أمضى على الهدف الثاني لمنتخب التشيك.

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب التشيك، المجموعة الرابعة برصيد ثلاثة نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب انجلترا، فيما تأتي كرواتيا، في المركز الثالث، واسكتلندا في المركز الرابع.


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