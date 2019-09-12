التشيك تخصص كوطة ضئيلة لمنح تأشيرات العمل والتجارة للجزائريين

أعلنت سفارة جمهورية التشيك بالجزائر، عن تقليصها بشكل كبير لمنح تأشيرات بطاقات العمل والتأشيرات التجارية طويلة المدة.

وجاء في بيان للسفارة، أن الدولة التشيكية قررت إخضاع منح تأشيرات بطاقات العمل والتأشيرات التجارية طويلة المدة إلى نظام الكوطة.

وبررت السفارة القرار، بأنه جاء لرغبة جمهورية التشيك في ضمان يد عاملة مؤهلة في سوق العمل تستقدمها من بلدان محددة.

وحسب البيان، تبلغ الحصة السنوية التي خصصت الجزائريين ، 60 طلب بطاقة عمل و 12 طلب تأشيرة تجارية طويلة.

وأضافت السفارة، أنها لن تقبل أي طلبات فوق العدد المشار إليه، والذي قالت عنه أنه سيقسم بالتساوي على 12 شهرا .

يأتي هذا أياما فقط بعد إجراءات أعلنتها سفارتا تركيا وفنلندا اللّتان جعلتا من التحصل على تأشيرتهما بعيد المنال عن الجزائريين.