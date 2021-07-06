التصحيح الأولي لأوراق البكالوريا: نقاط ممتازة في مادة الرياضيات

إنطلقت عملية التصحيح الأولي، لأوراق امتحان شهادة البكالوريا، دورة جوان 2021.

ورصد تلفزيون “النهار”، إنطباعات الأساتذة المصححين، غداة إنطلاق عملية التصحيح، والذين كشفوا إن العلامات تتراوح بين جيدة لبعض المواد وسيئة بالنسبة لمواد أخرى.

واعتبر أساتذة مادة الأدب العربي، إن الإجابات كانت متفاوتة ومتراوحة بين الحسن والمتوسط، حيث ترواحت لدى شعبة تسيير واقتصاد، ما بين 11 و12 وحتى 17 من 20.

وأضاف الأساتذة، إن أوراق شعة أداب وفلسفة، لم تكن في المستوى إلى غاية الساعة، حيث وبين 6 أوراق، تحصل تلميذ واحد فقط على المعدل.

أما في شعبة اللغات الاجنبية، فقد كانت العلامات في مادة الأدب العربي، بين المتوسطة والحسنة وتترواح بين 8 و17 من 20.

فيما صرحت أستاذة لمادة الرياضيات، إن العلامات لم تكن مرضية في هذه المادة بالنسبة لشعبة أداب وفلسفة، حيث تترواح بين 14 و4 من 20.

فيما كشفت أستاذة في مادة اللغة الفرنسية، إن علامات شعبة اللغات والعلوم التجريبية كانت حسنة، وتتراوح بين 7 و18 من 20، بينما كانت علامات شعبة تسيير واقتصاد سيئة لدى الأغلبية.

وبدورها، أكدت أستاذة مادة الرياضيات، إن علامات شعبة العلوم التجريبية كانت تتراوح بين الممتازة والمتوسطة، وتترواح ما بين 7 و18 من 20.

وبدوره، كشف أستاذ لمادة العلوم الإنسانية، إن العلامات كانت جيدة وهناك علامات ممتازة وصلت حتى 19.5 من 20، فيما بلغت أسوء نفطة لحد الساعة 5 من 20.