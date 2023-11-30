التصديق على اتفاق خدمات النقل الجوي بين الجزائر والكاميرون

صدر في الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بخدمات النقل الجوي بين الجزائر والكاميرون الموقع في ياوندي بتاريخ 24 فيفري 2021.

كما جاء في المرسوم الرئاسي، “يصدق على الإتفاق المتعلق بخدمات النقل الجوي بين حكومة الجزائر والكاميرون الموقع بياوندي بتاريخ 24 فيفري 2021″. “وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

وينص الاتفاق على 25 مادة، منها منح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر العديد من الحقوق، لغرض قيام الناقلين الجويين التابعين للطرف المتعاقد الآخر بالخدمات الجوية الدولية المنتظمة. حيث يحق في لتحليق عبر إقليمه دون الهبوط. والحق في التوقف في إقليمه لاغراض غير تجارية.

ويحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين تعيين ناقل او عدة ناقلين جويين عبر القناة الدبلوماسية. وذلك من أجل استغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في هذا الاتفاق بالنسبة لهذا الطرف المتعاقد. كما يحق له سحب التعيين أو استبداله بناقل جوي آخر يتم تعيينه مسبقا.

وحسب المرسوم الرئاسي، فغنه يحق لسلطات الطيران التابعة لكل طرف من الطرفين المتعاقدين إلغاء أو تعليق أو فرض بصفة مؤقتة أو دائمة، شروط خاصة بالترخيصات.

وتعفى على أساس المعاملة بالمثل وبصفة مؤقتة الطائرات التي يستعملها الناقل أو الناقلون الجويّون الذين يعينهم الطرف المتعاقد الآخر. لأغراض الخدمات الجوية الدولية وكذا معداتها العادية ووقودها وزيوت تشحيمها وإمداداتها التقنية الاستهلاكية وقطع غيارها. بما في ذلك المحركات ومؤن الطائرة التي تشمل على سبيل الذكر وبصفة غير حصرية. الأطعمة والمشروبات والكحول والتبغ وغيرها من المواد المخصصة للبيع للركاب أو لاستهلاكها بكميات محدودة خلال الرحلة.