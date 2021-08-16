التصريح الصحي يدخل حيز التنفيذ في فرنسا بـ 126 مركزا تجاريا

قررت السلطات الفرنسية تطبيق التصريح الصحي اعتبارا من اليوم الاثنين، لدخول ما لا يقل عن 126 مركزا تجاريا. ومتجرا متعدد الأقسام في فرنسا.

وذكرت قناة “BFM” الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين، أن التصريح الصحي أصبح ضروريا لدخول مراكز التسوق. التي تزيد مساحتها عن 20 ألف متر مربع. وذلك في المناطق التي تزيد فيها معدلات الإصابة فيها عن 200 شخص لكل 10 آلاف نسمة.

وأضافت القناة أن قرار التصريح الصحي يشمل أيضا العاصمة باريس على الرغم من أن معدل الإصابة أقل من 200 حالة. لكل 10 آلاف نسمة على مدار أسبوع واحد والذي حددته الحكومة الفرنسية.

ومن جانبها، أكدت الشرطة الفرنسية أن 5 متاجر بالإضافة إلى ثلاثة مراكز تسوق في العاصمة ومركز “إيروفيل”. بالقرب من مطار “روسي تشرال دي جول” سيطلبون التصريح الصحي للدخول مع فرض ارتداء الكمامة.