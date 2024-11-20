التصريح بأكثر من 10 آلاف مشروع بقيمة 4340 مليار دج خلال سنتين

سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، بعد سنتين من بدء نشاطها أكثر من 10 آلاف مشروع مصرح به، بقيمة تقارب 4.340 مليار دج.

وقال المدير العام للوكالة الوطنية للإستثمار عمر ركاش، أن الوكالة تسير بخطى ثابتة لتجسيد هدف السلطات العليا الرامي لبلوغ 20 ألف مشروع إستثماري على المدى المتوسط.

وفي لقاء تشاوري تحت شعار “تحسين مناخ الإستثمار بين الواقع والمأمول” جمعه بوفد من مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري بقيادة رئيسه كمال مولى. أوضح ركاش أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والإستثمارات الأجنبية للوكالة خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 إلى غاية 14 نوفمبر الجاري بلغ 10 آلاف و496 مشروعا. بقيمة إجمالية تقارب 4.340 مليار دج، ومن شأنها إستحداث أزيد من 258 ألف منصب شغل.

وتتضمن هذه الحصيلة 10 ألاف و303 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين، بقيمة تفوق 3.365 مليار دج. من شأنها إستحداث أزيد من 238 ألف منصب شغل. بالإضافة إلى 193 مشروعا أجنبيا مباشرا أو بالشراكة مع الأجانب بقيمة إجمالية تفوق 974 مليار دج. من شأنها إستحداث أزيد من 20 ألف منصب شغل، مضيفا أن هذه الأخيرة تتوزع هذه الإستثمارات على 27 جنسية من القارات الخمس.

وبعد قيام الوكالة بمسح أولي لهذه المشاريع المسجلة، تم التوصل إلى أن أكثر من 50 بالمائة منها دخلت مرحلة الإنجاز. و8 بالمائة دخلت مرحلة الاستغلال.

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