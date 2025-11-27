التصريح بضياع الوثائق عن بعد

أشرف اليوم الخميس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيد، على إطلاق خدمة رقمية جديدة خاصة بالتصريح عن بعد بضياع الوثائق. التي طوّرتها وتشرف على تسييرها المديرية العامة للأمن الوطني.

وتأتي خدمة التصريح عن بعد بضياع الوثائق تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي. وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحديث الخدمة العمومية.

وجاء الإعلان على هامش أشغال اللقاء الوطني التوجيهي لفائدة الإطارات المركزية، الجهوية والولائية للأمن الوطني.

