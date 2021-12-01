التصويت بالأغلبية على قانوني المضاربة والعقوبات

صادق اليوم الأربعاء أعضاء المجلس الشعبي الوطني على قانون العقوبات وقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وذلك عقب عميلة التصويت التسي تمت بالأغلبية.

وصرح إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم انه بالمصادقة على مشروعي قانوني المضاربة وقانون العقوبات أكدت الدولة عزمها على مواجهة كل من تسول له نفسه التلاعب بمصير المجتمع.

وأوضح بوغالي عقب التصويت بالأغلبية على القانونين أن المصادقة عليهما يعكس حرص رئيس الجمهورية على حماية المواطن وردع المتلاعبين. مشيرا إلى ان توجيهات الرئيس تبون واضحة في محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة.