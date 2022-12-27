التصويت بالاغلبية على مشروع قانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

تم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري سنة 2005. المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما حسب بيان لوزارة العدل اليوم الثلاثاء.

وحسب ذات المصدر فقد ترأس الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني رئيس المجلس إبراهيم بوغالي. بحضور كل من وزير العدل وزير العدل، حافظ الأختام ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عيواز.