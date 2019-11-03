التصويت على قانوني المحروقات والمالية يوم 14 نوفمبر الجاري

أعلن المجلس الشعبي الوطني أن التصويت على قانوني المحروقات والماليةسيكون يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري.

حسب بيان المجلس الشعبي الوطني فأن الأشغال ستستأنف في جلسات عامة ابتداء من يوم الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون المحروقات.

وقال البيانأ تم تخصص جلسة الاربعاء والخميس لمناقشة مشروع قانون المالية 2020.

أما جلسة الاحد 10 نوفمبر 2019 فهي مخصصة لمناقشة مشروع قانون يعدل الامر رقم 66- 155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية.

كما سيناقش المجلس مشروع قانون يتمم الامر رقم 06 – 02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الاساسي للمستخدمين العسكريين.

فيما تخصص جلسة الخميس 14 نوفمبر 2019 للتصويت على مشاريع القوانين، مشروع قانون ينظم نشاطات المحروقات، مشروع قانون المالية 2020، مشروع قانون المعدل والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ومشروع قانون المتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للمستخدمين العسكريين.