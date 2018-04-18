التصويت على مشروعي قانوني البريد والإتصالات والتجارة الإلكترونية غدا

من المرتقب أن يعرض غدا الخميس أمام أعضاء مجلس الامة، مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات.

السلكية واللاسلكية ومشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية للتصويت.

وحسب بيان لمجلس الأمة فإن المجلس يواصل أشغاله في جلسة علنية ستخصص للتصويت على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة.

المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ومشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية اللذان حظيا بالمصادقة نهاية فيفري المنصرم.

من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.

وأهم من تضمن نض القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لتحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم.

خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية ذات نوعية مضمونة والشروط العامّة لاستغلال هذه النشاطات من طرف المتعاملين.

كما يحدد أيضا الإطار المؤسساتي لسلطة ضبط مستقلة وحرة.

ويطبق هذا القانون على نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية بما فيـها البـث التلفزي والإذاعي في مجال الإرسال والبث والاستقبال .

باستثناء محتوى النشاطات السمعية البصرية ووسائل الاعلام الالكترونية بمفهوم القانون العضوي

رقم 12-05 المؤرخ 12 جانفي سنة 2012 والمتعلق بالإعلام”.

و ينص القانون كذلك على أن الدولة تضطلع في اطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة البريد بالانفراد بالاستعمال الحصري .

للمجال البريدي وبضمان استغلاله من طرف المتعاملين وفق شروط وكيفيات الاستغلال المحددة بموجب أحكام هذا القانون.

كما ينص على أن الدولة تضطلع في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقـة بمراقبـة الاتصالات الإلكترونية بممارسة السيادة طبقا للأحكام الدستورية.

على كامل فضائها الهيرتيزي, الانفراد بالاستعمال الحصري لطيف الذّبذبات اللاسلكية الكهربائية.

وفيما يتعلق بمراقبة الممون الإلكتروني والتسجيل الجرائمي يشير النص إلى ضباط وضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

لديهم سلطة تسجيل انتهاكات أحكام هذا القانون.

وتبعا لطبيعة الجرائم يتم التخطيط لغرامات تتراوح بين 000 50 دج و 2 مليون دج، تضاف إليها إلغاء السجل التجاري وإغلاق الموقعي.

وهذا دون الإخلال بتطبيق كامل أكثر صرامة المنصوص عليها في التشريع الساري.