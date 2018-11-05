التصويت على مشروع قانون المالية 2019 يوم 15 نوفمبر 

سيتم التصويت على مشروع قانون المالية والميزانية 2019، يوم الخميس 15 نوفمبر 2018، من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.

حيث اجتمع اليوم الإثنين، مكتب المجلس الشعبي الوطني، برئاسة الرئيس الجديد معاذ بوشارب.

وتم خلال اجتماع اليوم، المصادقة على جدول الأعمال، وضبط مكتب البرلمان الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة المقبلة.

وتمت برمجة جلسة مناقشة لمشروع قانون الملية والميزانية 2019 يومي 11 و12 نوفمبر المقبل، على أن يكون التصويت يوم 15 نوفمبر.

كما تم تخصيص الجلسة أيضا للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد، فيما ستخصص جلسة الخميس 22 نوفمبر للأسئلة الشفوية.