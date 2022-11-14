التصويت على مشروع قانون المقاول الذاتي

تم اليوم الاثنين، بالمجلس الشعبي الوطني، التصويت على مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.

للتذكير، فبعد مناقشته الأسبوع الماضي، قامت لجنة الشؤون الاقتصادية بتعديل مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي. كما ثمنت إرفاقه بالنصوص التنظيمية الخاصة به.

وثمنت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط في تقريرها الذي أعدته. حول مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي إرفاق هذا المشروع بالنصوص التنظيمية المتعلقة به.

كما أدرجت اللجنة خلال دراستها لهذا النص تعديلات تتعلق بثلاثة مواد. كما اقترحت إعادة صياغة مواد أخرى مراعاة لتوحيد المصطلحات ولمقتضيات الدقة اللغوية.