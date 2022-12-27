قناة النهار التصويت على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهـ ـاب بقلم قناة النهار نشر في 27 ديسمبر 2022 - 18:57 الجزائر شارك غرِّد أرسل 26 0 رابط دائم : https://nhar.tv/WSEuA اقرأ أيضا المصلحة المركزية لمكافحة الجــ.ـريمة المنظمة تطيح بشبكة نصب واحتيال على الأشخاص قناة النهار 10 ديسمبر الوزير الأول: محور الطفولة حظي بحيز هام في مخطط عمل الحكومة لحمايتهم من الضرر والإهمال قناة النهار 19 ديسمبر إسترجاع النسيج الصناعي الجزائري.. مسيرة ثلاث سنوات قناة النهار 12 ديسمبر عودة العلاقات القنصلية.. قانون الهجرة الجديد و رفع عدد التأشيرات قناة النهار 19 ديسمبر "حسين آشيو: "شاهدنا الڨرينطا الارجنتينية خاصة بعد تصريح مبابي قبل النهائي قناة النهار 18 ديسمبر بسبب النقائص.. أصحاب الامراض المستعصية يعانون في رحلة البحث عن العلاج قناة النهار 16 ديسمبر نصر الدين قمريش: الإحتراف في الجزائر فاشل وفي القانون ممنوع على الدولة تمويل الأندية المحترفة قناة النهار 24 ديسمبر مخرج فيلم العربي بن مهيدي يكشف موعد عرض الفيلم قناة النهار 22 ديسمبر أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية الجزائرية بين باريس وجانت قناة النهار 18 ديسمبر وزير الصناعة الصيدلانية : سنحاسب كل يزرع الهلع بتصريحات عن وجود ندرة في أدوية مرضى السرطان قناة النهار 20 ديسمبر