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التصويت على مشروع قانون تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما

بقلم نسرين محفوف
التصويت على مشروع قانون تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما
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صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون عضوي يعدل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-12. المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما. وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، في جلسة عامة ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

وبلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من طرف النواب والمحالة على اللجنة 36 تعديلا تبنت اللجنة 8. منها كما توصلت الى صياغة توافقية لعدد منها مع سحب 11 تعديلا.

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