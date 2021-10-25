التصويت على 12 مشروع قانون غدا بالبرلمان

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، غدا الثلاثاء، في جلسة علنية تخصص لتقديم والتصويت على 12 مشروع قانون.

حيث سيتم التوقيع على مشروع قانون الموافقة على الأمر رقم 21-02 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوبة في انتخابات البرلمان. ومشروع قانون الموافقة على الأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية.

ومشروع قانون الموافقة على الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ومشروع قانون الموافقة على الأمر 21-05 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

إضافة إلى مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-08 الذي يعدل ويتمم الأمر 66-156 والمتضمن قانون العقوبات. ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-09 يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.

ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21 -10 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-11 الذي يتمم الأمر 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

وكذا مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021. ومشروع قانون الموافقة على الأمر 21-12 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء. الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدنيين باشتراكات الضمان الاجتماعي.

ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21 – 04الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية. ومشروع قانون يتمم الأمر رقم 21-06 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

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