التضامن..هذا موعد صب المنحة المدرسية

اعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة المعنيين بالاستفادة من المنحة المدرسية، عن صب هذه الأخيرة في حساباتهم البريدية الجارية ابتداء من يوم الثلاثاء 30 جوان 2026.

ويستفيد من هذه المنحة التي تقدر بـ5000 دينار كل الأولياء والأوصياء الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة. حسب المرسوم التنفيذي رقم 26-168 المؤرخ في 22 يونيو 2025.

ويأتي القرار تنفيذا لتعليمات وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي القاضية بالتحضير المسبق. للدخول المدرسي والاجتماعي المقبل. لاسيما بتمكين العائلات من المنح التي أقرتها الدولة لصالحهم في أحسن الآجال.

وأشارت وزارة التضامن، في بيان لها، إلى أن هذه المنحة تكرس الطابع الاجتماعي المتجذر للدولة الجزائرية وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. القاضية بتعزيز الأجهزة والتدابير الاجتماعية لفائدة المواطنين وضمان وصولها لكل مستحقي الاستفادة منها.

كما ستعمل مصالح وكالة التنمية الاجتماعية على مستوى البلديات على دراسة كل الطعون. والتظلمات ذات الصلة بالمنحة المدرسية الخاصة وتخصيص الوجهة القانونية لها واعلام المعنيين.

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