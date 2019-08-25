التضخم يصل إلى 2.7 بالمائة لغاية نهاية جويلية

بلغ مستوى التضخم السنوي في الجزائر 2.7 بالمائة حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات.

وتشير أرقام ديوان الإحصائيات إلى أن وتيرة تطور الأسعار الاستهلاكية بلغت 2.7 بالمائة على أساس سنوي إلى غاية جويلية 2019.

وتمثل وتيرة تطور الأسعار الإستهلاكية على أساس سنوي إلى غاية جويلية 2019 متوسط معدل التضخم السنوي.

ويتم احتساب التضخم استنادا لـ 12 شهرا، بداية من أوت 2018 إلى نهاية جويلية 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2017 إلى 2018.

ويذكر أنّ نسبة التضخم في الجزائر كانت قد بلغت 4.3 بالمائة في 2018.

وحسب ذات الأرقام، عرفت الأسعار عند الاستهلاك زيادة طفيفة خلال 7 أشهر الأولى من سنة 2019 مقارنة بـ 2018.