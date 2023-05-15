قناة النهار التطبيقية الوطنية للعائلات نحو الإستغناء عن الدفتر العائلي بقلم النهار أونلاين نشر في 15 ماي 2023 - 13:15 شارك غرِّد أرسل 151 0 التطبيقية الوطنية للعائلات نحو الإستغناء عن الدفتر العائلي. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6fTmR اقرأ أيضا عودة الأجواء الحارة بداية من يوم الغد بهذه المناطق قناة النهار 01 ماي رئيس الجمهورية :" الفلاحة علم وليس تقاليد " قناة النهار 06 ماي محمد بدروني يروي قصته المأساوية وكيف كان يبيت في حاوية ويأكل "الكاشير" من أجل تحقيق حلمه قناة النهار 03 ماي سمير فرحات: قلصنا عدد الأدوية المفقودة خاصة أدوية السرطان قناة النهار 08 ماي فاسألوا: قرين سيدنا محمد اسلم قناة النهار 15 ماي "نوميديا لزول في أوّل تصريح لها :" كل محنة تزيد في الراس فهامة وجمهوري دايما معايا قناة النهار 11 ماي وزير الفلاحة: القطاع يساهم بـ14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام قناة النهار 08 ماي مع موجة الحرّ القياسية.. مصالح الحماية المدنية تحـ_ذر قناة النهار 29 أفريل صريح جدا: هكذا يسعى الجزائريون للمحافظة على محيط نظيف.. قناة النهار 05 ماي المغربيان دنيا فيلالي وعدنان فيلالي يكشفان بالتفصيل فضائح وحقائق مثيرة وصادمة لنظام المخزن قناة النهار 12 ماي