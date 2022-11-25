قناة النهار التطوع لبناء المساجد.. صدقة جارية يتسابق عليها المحسنون بغليزان بقلم قناة النهار نشر في 25 نوفمبر 2022 - 13:27 بناء المساجد شارك غرِّد أرسل 22 0 التطوع لبناء المساجد.. صدقة جارية يتسابق عليها المحسنون بغليزان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/F66nV اقرأ أيضا خرجات ميدانية لمصالح التجارة للوقوف على شروط النظافة بالمحلات والفنادق بجيجل قناة النهار 25 نوفمبر تخفيضات بين 50 و80 بالمئة على السيارات اقل من 3 سنوات قناة النهار 22 نوفمبر شوقي بوخزاني: موبيليس تسجل أكبر رقم اعمال في تاريخها ونتوقع تجاوزه الـ 135 مليار دينار نهاية السنة قناة النهار 23 نوفمبر شوقي بوخزاني: شركة موبيليس لديها أكبر عدد من الزبائن على المستوى الوطني بأكثر من 21 مليون مشترك قناة النهار 23 نوفمبر يحيى طبيش: صناعة المحتوى للأطفال يجب أن يكون مقتصر على الموهوبين والمبدعين بوصاية من الأولياء قناة النهار 10 نوفمبر طالع هابط: مواطنو قصر الشلالة بتيارت يحتجون أمام مقر البلدية ويطالبون بحقهم في قطع الأراضي قناة النهار 08 نوفمبر دفتر شروط تصنيع السيارات يُؤسس لصناعة حقيقية بنسب إدماج معتبرة قناة النهار 18 نوفمبر كارثة..مجهولون يقومون بحرق 10 مركبات بالعلمة قناة النهار 18 نوفمبر فاسألوا : الطهور شرط الإيمان قناة النهار 16 نوفمبر رئيس جمهورية كوبا ينهي زيارة العمل و الصداقة التي قام بها إلى الجزائر قناة النهار 19 نوفمبر