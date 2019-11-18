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التظاهرات العلمية المبرمجة في الجامعات قبل 12 ديسمبر غير معنية بالإرجاء

الوطني
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التظاهرات العلمية المبرمجة في الجامعات قبل 12 ديسمبر غير معنية بالإرجاء
بقلم م. فيصل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ارجاء الانشطة ذات الطابع غير البيداغوجي إلى مابعد تاريخ 12 ديسمبر 2019 بإستثناء التظاهرات العلميةالمبرمجةمن قبل.

وأوضحت مذكرة الوزارة أن التظاهرات ذات الطابع العلمي المبرمجة والحاصلة على موافقة الوصاية قبل تاريخ إصدارهذه المذكرة ليست معنية بالإرجاء.

واضاف المذكرة المرسله لمديري القطاع والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية بخصوص النشاطات داخل الجامعات خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات.

وحسب ماجاء في المذكرة ارجاء الانشطة ذات الطابع غير البيداغوجي إلى مابعد تاريخ 12 ديسمبر 2019، بإستثناء التظاهرات ذات الطابع العلمي المبرمجة من قبل ذلك التاريخ.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=728603

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