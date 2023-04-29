التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين السياربي و صن داونز

أنهى شباب بلوزداد، الشوط الأول من مباراته ضد صن داونز، بالتعادل الإيجابي، هدف لمثله، برسم إياب ربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا.

وإفتتح المدافع سفيان بوشار، النتيجة لصالح الشباب في الدقيقة الـ23 من الشوط الأول، ومن جانب صن داونز، عدل النتيجة المهاجم ثيمبا زوان، في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

يجدر للإشارة، لايزال شباب بلوزداد متأخر في النتيجة بـخمسة أهداف مقابل هدفين، ولايزال الشباب بحاجة لأربعة أهداف لحسم تأهله لنصف نهائي المنافسة.