التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة الخضر ومصر

أنهى المنتخب الوطني للمحليين، الشوط الأول من مباراتهم التحضيرية، ضد نظرائهم من المنتخب المصري، بنتيجة التعادل، بهدف في كل شبكة.

ودخل أشبال الناخب مجيد بوقرة، الشوط الأول من هذه المباراة، دون عقدة، ما مكنهم من خلق بعض الفرصة التهديفية.

كما تمكن المهاجم عادل بولبينة، في الدقيقة الـ31 من هذا الشوط الأول، من افتتاح باب التسجيل لصالح الخضر.

ردت فعل المنتخب المصري، على هدف بولبينة، كانت قوية، حيث تمكن من تعديل النتيجة، وانهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

