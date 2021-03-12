التعادل الإيجابي يحسم داربي المولودية والشباب

افترق فريقي مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد، اليوم الجمعة، على نتيجة التعادل الإيجابي 1-1، لحساب الجولة الـ17 من البطولة.

وكان فريق مولودية الجزائر، السباق لافتتاح باب التسجيل، عن طريق اللاعب بلخير، في الدقيقة الـ47 من الشوط الثاني.

وتمكن بعدها فريق شباب بلوزداد، من العودة في النتيجة، عن طريق المهاجم كوكبو، الذي عدل النتيجة في الدقيقة الـ63.

وانتهت هذه المواجهة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، ليتقاسم بذلك فريق شباب بلوزداد، نقاط هذه المباراة مع مولودية الجزائر بالتساوي، بقطة لكل منهما.

وفي مواجهة أخرى لحساب ذات الجولة، فز شباب قسنطينة بخماسية كاملة مقابل هدفين، على حساب الضيف سريع غيليزان.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الـ17 التي لعبت اليوم الجمعة كاملة على النحو التالي

مولودية الجزائر 1-1 شباب بلوزداد

شباب قسنطينة 5-2 سريع غيليزان

شبيبة الساورة 1-0 وداد تلمسان

أولمبي المدية 1-1 اتحاد بلعباس