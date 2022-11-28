التعادل الإيجابي يحسم مباراة الكاميرون وصربيا

افترق منتخبا الكاميرون، وصربيا، على نتيجة التعادل الإيجابي بثلاثية في كل شبكة، ضمن الجولة الثانية من مونديال قطر.

وشهدت هذه المباراة سيناريو مشوق، حيث كان الكاميرون متقدما في النتيجة خلال الشوط الاول، قبل أن يخرج منهزما بثنائية.

كما تمكن منتخب صربيا من تعميق الفارق في الشوط الثاني، قبل يعود منتخب الكاميرون من بعيد ويعدل النتيجة.

وبهذا أصبح في رصيد كل من منتخب الكاميرون، وصربيا نقطة واحدة من مبارتين، ضمن المجموعة اسلابعة لمونديال قطر 2022.