التعادل الإيجابي يحسم مباراة ترجي مستغانم ومولودية الجزائر

عاد فريق مولودية الجزائر بنقطة وحيدة من مستغانم أمام مستضيفه التجري المحلي في لقاء متأخر عن الجولة الـ 13 من الرابطة المحترفة جرى اليوم الأحد.

وانتهت المباراة بنتيجة هدف في كل شبكة، حيث أمضى الهدف الأول لفريق مولودية الجزائر القائد أيوب عبد اللاوي في الدقيقة الـ 9، من الشوط الأول، قبل يعدل النتيجة بن علي بن عمار من جانب ترجي مستغانم في الدقيقة 50 من عمر اللقاء الذي جرى بملعب محمد بن سعيد.

وعزز المدرب التونسي خالد بن يحي و لاعبيه، صدارتهم برصيد 28 نقطة، وهو الذي حصدوا اللقب الرمزي الشتوي في الجولة الماضي.

كما أنهى الفريق العاصمي مرحلة الذهاب، مبتعدا عن وصيفه شبيبة القبائل بـ 3 نقاط، و هو نفس الفريق الذي سيواجه في بداية مرحلة الإياب بملعب 5 جويلية الأولمبي.

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