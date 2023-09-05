التعادل الإيجابي يحسم ودية شباب قسنطينة أمام وفاق سطيف

تعادل فريق شباب قسنطينة، اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية التحضيرية التي جمعته بوفاق سطيفـ ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وأنهى فريق شباب قسنطينة، الشوط الاول من هذا اللقاء، متأخرا في النتيجة بهدف دون رد لصالح الوفاق، من تسجيل اللاعب غديري.

وخلال الشوط الثاني، تمكن لاعبو السياسي، من العودة وتعديل النتيجة، عن طريق ضربة جزاء، نجح اللاعب ذيب في تحويلها لهدف.

وبهذا افترق شباب قسنطين، ووفاق سطيف، على نتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، مع العديد من الملاحظات التي سجلها مدربي الفريقين.