التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول من مباراة محليي الخضر وجنوب افريقيا
بقلم كريم تيغرمت
أنهى المنتخب الوطني للمحليين، الشوط الاول من مباراته ضد جنوب افريقيا، ضمن بطولة “الشان”، على نتيجة التعادل الايجابي، بهدف في كل شبكة.
وكان المنتخب الوطني للمحليين، السباق لاقتتاح باب التسجيل في هذا الشوط الاول، وبالتحديد في الدقيقة الـ29، عن طريق بلحوسيني.
وقبل دقائق معدود عن نهاية هذا الشوط، استغل منتخب جنوب افريقيا هفوة في دفاع محليي الخضر، لتسجيل هدف التعادل.
⚪ BUUUUUTT D’ABDENNOUR BELHOCINI FACE À L’AFRIQUE DU SUD ! ⚽🇩🇿
L’attaquant du CS Constantine ouvre le score grâce à une magnifique reprise de volée ! 🤩
🎥 @SABC_Sportpic.twitter.com/oCWfxADltY
— 🏆 𝗔𝗿𝗼𝗯𝗮𝘀𝗲𝗗𝘇𝗮𝗶𝗿 𝗟𝗙𝗣 🇩🇿 (@arobasedzair_lf) August 8, 2025
