التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول من مباراة محليي الخضر وجنوب افريقيا

أنهى المنتخب الوطني للمحليين، الشوط الاول من مباراته ضد جنوب افريقيا، ضمن بطولة “الشان”، على نتيجة التعادل الايجابي، بهدف في كل شبكة.

وكان المنتخب الوطني للمحليين، السباق لاقتتاح باب التسجيل في هذا الشوط الاول، وبالتحديد في الدقيقة الـ29، عن طريق بلحوسيني.

وقبل دقائق معدود عن نهاية هذا الشوط، استغل منتخب جنوب افريقيا هفوة في دفاع محليي الخضر، لتسجيل هدف التعادل.