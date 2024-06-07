التعادل السلبي يحسم الداربي العاصمي والحمراوة يحققون تعادل ثمين أمام السياسي

شهدت مباريات الجولة الـ28 من البطولة المحترفة، اليوم الجمعة، تعادل مولودية الجزائر، أمام شباب بلوزداد، وخروج مولودية وهران، بتعادل ثمين من مواجهة مضيفهم شباب قسنطينة.

وكانت الأنظار في هذه الجولة، مشدودة إلى ملعب “نيلسون مانديلا ببراقي”، الذي احتضن مباراة مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات الجولة، فاز فريق نجم بن عكنون، بهدف دون رد، على ضيفه وفاق سطيف، فيما خرج فريق مولودية وهران، بتعادل ثمين، من مواجهة مضيفه شباب قسنطينة.

وجاءت نتائج هذه الجولة الـ28 من البطولة المحترفة، كاملة، على النحو التالي:

النادي الرياضي القسنطيني 1-1 مولودية وهران

الإتحاد الرياضي السوفي 2-5 إتحاد خنشلة

نجم مقرة 2-0 نادي بارادو

نجم بن عكنون 1-0 وفاق رياضي سطيف

شبيبة الساورة 2-1 إتحاد الجزائر

جمعية أولمبي الشلف 1-1 شبيبة القبائل

مولودية الجزائر 0-0 شباب رياضي بلوزداد

مولودية البيض 2-1 إتحاد بسكرة