التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المولودية ومازيمبي

نجحت تشكيلة مولودية الجزائر، في الصمود أمام نظيرتها من تي بي مازيمبي الكونغولي، في اللقاء الجاري حاليا، بمدينة “لوبومباشي”.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء المندرج، ضمن افتتاح مباريات العميد، في المجموعة الأولى لرابطة أبطال إفريقيا، على وقع التعادل السلبي.

وقدّمت المولودية مستوى كبير، خلال المرحلة الأولى أمام العملاق الكونغولي. وكانت في عدة مناسبات قريبة من افتتاح باب التسجيل، ولعل أبرز وأخطر فرصة كانت في مخالفة ديلور، المباشرة في الدقيقة 29، والتي صدها بصعوبة حارس المنافس.

وطالب أشبال الفرنسي أمير بوميل، بضربة جزاء قبل دقيقتين عن نهاية الشوط الأول. بعد تعرض زكريا نعيجي، لعرقلة داخل منطقة العمليات، غير أن الحكم الموريسي، باتريس ميلازار، رفض الإعلان عنها.