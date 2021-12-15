التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الجزائر وقطر

أعلن الحكم البولندي سيمون مارتشينياك عن نهاية الشوط الأول من مباراة المنتخب الجزائري أمام نظيره القطري بملعل الثمامة على وقع التعادل السلبي

وكان المنتخب الجزائري أكثر خطورة من نظيره القطري خلال الشوط الأول من المباراة، بعدما تمكن من تهديد مرمى سعد الشيب في العديد من المناسبات عن طريق براهيمي وبونجاح

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره القطري بملعب الثمامة في إطار الدور نصف النهائي من منافسة كأس العالم للمنتخبات العربية