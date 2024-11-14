التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة الخضر وغينيا الاستوائية

أنهى المنتخب الوطني، الشوط الأول من مباتراته امام منتخب غينيا الاستوائية، برسم الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، بنتيجة التعادل السلبي.

وتمكن خط دفاع المنتخب الوطني من الصمود أمام المحاولات الهجومية التي صنعها منتخب غينيا الاستوائية خلال هذا الشوط الاول.

في المقبل، خلق الخضر، بعض المحاولات الهجومية، عن طريق كل من أمين عمورة، محرز، وسعيد بن رحمة، لكن دون نتيجة.

يذكر أن هذه المباراة التي تجمع المنتخب الوطني، بمضيفه منتخب غينيا الاستوائية، تدخل ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.