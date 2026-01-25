التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء “العميد” ولوبوبو

انتهى الشوط الأول من مواجهة مولودية الجزائر، والمٌضيف سانت ايلوا لوبوبو الكونغولي، مثلما بدأ على وقع التعادل السلبي، ضمن فعاليات الجولة الـ 3 من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقدم “العميد” أداء باهتا في المرحلة الأولى، من المواجهة التي يحتضنها ملعب “مازيمبي” بمدينة لوبومباشي الكونغولية، حيث اتضح جليا أن رفقاء المتألق بوخلدة. تأثروا كثيرا بارتفاع درجة الحرارة، وأرضية الميدان المعشوشبة اصطناعيا.

وكان الفريق المضيف الأكثر فعالية ومبادرة مقارنة بالمولودية. حيث وصل مهاجمو “لوبوبو” إلى مرمى الحارس قندوز، في مناسبات عديدة، وكانت أخطر فرصة تسديدة المهاجم كيمبوتو. التي ارطمت بالعارضة الأفقية.

بينما لم يسجل لاعبو المولودية أي فرصة تذكر، في انتظار التدارك خلال المرحلة الثانية. وتحقيق الفوز الذي سيعزز حظوظ بلوغ ربع النهائي عن المجموعة الثالثة لـ”الشامبينز ليغ”.

وبهذه النتيجة المسجلة أصبح “العميد” يمتلك نقطتين رفقة لوبوبو. بينما يتقاسم صدارة المجموعة كل من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني، بـ 5 نقاط لكل منهما.