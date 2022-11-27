التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة اليابان وكوستاريكا

حسم التعادل السلبي، الشوط لأول من مباراة منتخب اليابان، ونظيره الكوستاريكي، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات مونديال قطر 2022.

وشهد الشوط الأول من هذه المباراة، صراع وندية كبيرة بين المنتخبين، مع تمركز اللعب بنسبة أكبر في وسط الميدان.

كما تمكن كل من منتخب السابان، وكوستاريكا، من خلق بعض الفرصة الخطيرة، إلا أن الفعالية غابت من الجانبين.

يذكر ان منتخب اليابان، يملك ثلاثة نقاط في رصيده عن المجموعة الخامسة، فيما يتواجد منتخب كوستاريكا في المركز الأخير بدون نقاط.