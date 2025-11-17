التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الجزائر ومصر

أنهى المنتخب الوطني للمحليين، الشوط الأول من مباراتهم التحضيرية ضد نظرائهم من مصر، على نتيجة التعادل السلبي.

وشهد الشوط الأول من هذه المباراة، تمركز لعب الفريقين في وسط الميدان، أين سعى كلا الطرفان لفرض منطقه في اللعب بالسيطرة على الكرة.

كما غابت الفرص التهديفية، من كلا الجانبين، مع أن المبادرة الهجومية، كانت أكبر من الجانب المصري، لكن دون خطورة كبيرة على مرمى الخضر.

يذكر أن هذه المباراة الودية بين المنتخب الوطني للمحليين، ونظيره المصري، تدخل ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العرب.