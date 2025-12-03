التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الجزائر والسودان

أنهى المنتخب الوطني “أ”، الشوط الأول من مباراته الافتتاحية في كأس العرب، ضد منتخب السودان، بالتعادل السلبي.

وتمكن المنتخب الوطني من السيطرة على الكرة في هذا الشوط الأول من المباراة، مع خلق عدة فرص تهديفية عن طريق كل من بركان، وبولبينة، لكن دون فعالية.

كما تمكن المنتخب السوداني، هو الآخر من تهديد مرمى فريد شعال، في بعض المناسبات، لكن فطنة دفاع الخضر، مكنتهم من المحافظة على نظافة شباكهم.

وقبل دقائق عن نهاية هذا الشوط الأول، تلقى اللاعب آدم أوناس، ثاني انذار، ليطرد بالبطاقة الحمراء، ما سيصعب مهمة أشبال المدرب بوقرة، في المرحلة الثانية من هذه المباراة.