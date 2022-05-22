التعادل السلبي يحسم الكلاسيكو والوفاق يسقط أمام الأربعاء

حسم أمسية اليوم الأحد التعادل السلبي الكلاسيكو بين مولودية وهران والضيف شباب بلوزداد.

والذي جرى بملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران لحساب الجولة 31 من الرابطة المُحترفة.

بينما ولحساب ذات الجولة سقط وفاق سطيف بثلاثية لهدف وحيد بملعب اسماعيل مخلوف أمام المُضيف أمل الأربعاء.

حيث سجل ثلاثية المحليين، محمد أمين بوزيان، عمار عبد المالك أوكيل، ومهدي بوباكور في الدقائق، 23، 45+1 و90+4.

في حين وقع، أحمد قندوسي، الهدف الوحيد للوفاق في الدقيقة 67.