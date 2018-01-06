التعادل السلبي يحسم داربي سوسطارة وبارادو

تَعادل فريق اتحاد العاصمة سلبيًا، أمام نظيره أتليتيك بارادو، في الداربي الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب عمر حمادي.

في أول لقاء للفريقين ضمن مرحلة العودة من الرابطة المحترفة الاولى موبيليس.

حيث لم يقوى زملاء الملالي ومزيان من الوصول إلى الشباك رغم الفرص الكثيرة من جانب الفريقين.

في الوقت الذي سيطر فيه أشبال حمدي على معظم أطوار المباراة خصوصا خلال الشوط الأول لكن بدون فعالية هجومية.

للإشارة، فإن إتحاد العاصمة فوت فرصة من ذهب لتقليص الفارق عن المتصدر شباب قسنطينة الذي تعادل امام النصرية.