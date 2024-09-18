إعــــلانات
الرياضة

التعادل السلبي يحسم قمة المان سيتي والإنتر

بقلم فيصل زيان بوزيان
التعادل السلبي يحسم قمة المان سيتي والإنتر
  • 46
  • 0

انتهت فعاليات الجزء الثاني من الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، بنتائج متباينة.

وافترق مانشستر سيتي ومنافسه إنتر ميلان بنتيجة التعادل السلبي، فيما تمكن بوروسيا دورتموند الألماني، من العودة بفوز ثمين من بلجيكا، أمام كلوب بروج، وتحقيق أول ثلاث نقاط في البطولة، بعد الفوز بثلاثية نظيفة.

كما اكتسح سلتيك، منافسه سلوفان براتيسفالا، بخماسية مقابل هدف.

وانتهت باقي المواجهات على النحو التالي:

  • باريس سان جيرمان 1  جيرونا 0
  • سبارتا براغا 3  رادبول سالزبورغ 0
  • بولونيا 0  شاختار 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/rclmh
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر