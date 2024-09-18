التعادل السلبي يحسم قمة المان سيتي والإنتر

انتهت فعاليات الجزء الثاني من الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، بنتائج متباينة.

وافترق مانشستر سيتي ومنافسه إنتر ميلان بنتيجة التعادل السلبي، فيما تمكن بوروسيا دورتموند الألماني، من العودة بفوز ثمين من بلجيكا، أمام كلوب بروج، وتحقيق أول ثلاث نقاط في البطولة، بعد الفوز بثلاثية نظيفة.

كما اكتسح سلتيك، منافسه سلوفان براتيسفالا، بخماسية مقابل هدف.

وانتهت باقي المواجهات على النحو التالي: