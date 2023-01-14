التعادل السلبي يحسم مواجهة الكونغو الديمقراطية و أوغندا

انتهت المباراة التي جمعت بين منتخب الكونغو الديمقراطية و منتخب أوغندا بالتعادل السلبي التي جرت بملعب 19 ماي بعنابة.

كما جرت المباراة، اليوم السبت، وسط حضور جماهيري ضئيل بالنسبة للطرفين. في حين تابعها الجمهور الجزائري، أين أضفى عليها طابعا خاصا.

وعرفت المباراة كذلك شح في الفرص من الجانب بحكم التحفظ الذي اعتمد عليه الجانبان، بحكم أنها المباراة الاولى لهما في كأس افريقيا للمحليين التي تحتضنها الجزائر.

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