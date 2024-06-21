التعادل السلبي يحسم مواجهة فرنسا وهولندا

انتهت القمة الكروية التي جمعت اليوم الجمعة المنتخب الفرنسي، بنظيره الهولندي، ضمن الجولة الثانية من “أورو 2024” على وقع التعادل السلبي.

وفرض منتخب فرنسا سيطرته في بداية هذه المباراة، كما أهدر غريزمان، أخطر فرصة في الشوط الاول لافتتاح باب التسجيل، ومن جهته خلق منتخب هولندا، فرص خطيرة، لكن دون تجسيد.

وفي الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ69، تمكن منتخب هولندا من تسجيل هدف عن طريق سيمونز، لكن تم الغاء الهدف بعد العودة لـ”الفار”.

وبهذا التعادل رفع كل من المنتخب الفرنسي، ونظيره الهولندي، رصيدهما إلى أربعة نقاط لكل منها، ضمن المجموعة الرابعة.