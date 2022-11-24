التعادل السلبي يحسم مواجهة كوريا الجنوبية والأوروغواي

حسم التعادل السلبي مباراة منتخب كوريا الجنوبية، أمام الأوروغواي، والتي لعبت اليوم الخميس، لحساب المجموعة الثامنة لمونديال قطر 2022.

وجرت المباراة التي تدخل ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، بين كوريا الجنوبية، والأوروغواي، بملعب “المدينة التعليمية”.

كما شهد الشوط الأول من اللقاء لعب متكافئ من كلا الطرفين، دون تمكن أي منتخب من هز الشباك.

وعرف الشوط الثاني من المباراة سيناريو مماثل للشوط الأول. لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل السلبي.