التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة “الخضر” وغامبيا

انتهى الشوط الأول، من مواجهة المنتخب المحلي، ومُضيفه الغامبي، ضمن ذهاب الدور الأخير، من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 للاعبين المحليين، على وقع التعادل السلبي.

ولم تشهد النصف ساعة الأولى، من المباراة التي يحتضنها ملعب “الاستقلال” بمدينة “باكاو”. فرصًا حقيقية.

قبل أن يخرج المنتخب الغامبي من منطقته، في آخر ربع ساعة. وكاد يفتتح باب التسجيل في الدقيقة 40، لولا تألق الحارس زغبة. الذي أبعد رأسية مهاجم غامبيا، إلى ركنية، لم تأت بأي جديد.

فيما اعتمد لاعبو “الخضر” طيلة الـ 45 دقيقة على الكرات الطويلة. نحو ثنائي الهجوم، محيوص وبولبينة، والتي لم تزعج دفاع المنافس. على أمل تقديم مستوى أفضل في المرحلة الثانية، والعودة بانتصار يبعد طريق “الشان”.