التعادل يحسم القمة بين برشلونة ومانشستر في الدوري الأوروبي

إنتهت القمة التي جمعت بين فريق برشلونة ومانشستر يونايتد بالتعادل بهدفين في كل شبكة في الدوري الاوروبي.

وسجّل أهداف برشلونة، اليوم الخميس، كل من ماركوس ألونسو و رافينيا، فيما سجلّ هدف مانشستر يونايتد ماركوس راشفولد، كما سجّل جيوليس كوندي هدفا ضد ضد مرماه.

وجرت أطوار المباراة بملعب “الكامب نو” ببرشلونة.

كما فاز فريق شاختار دونيتسك على فريق رين الفرنسي بهدفين مقابل هدف في نفس الدور من الدوري الأوروبي،

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