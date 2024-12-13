التعادل يحسم قمّة وفاق سطيف وشبيبة القبائل

انتهت القمة الكروية بين وفاق سطيف وضيفه شبيبة القبائل بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة. في لقاء مثير وهيتشكوكي بملعب الثامن ماي 1945 بسطيف.

وسجل ثنائية وفاق سطيفكل من، موريبا ديارا، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وإدريس شعيبي في الدقيقة الـ69 من المباراة.

في حين سجل ثنائية فريق شبيبة القبائل كل من محمد أمين مداني في الدقيقة الـ67 عن طريق ركلة جزاء، وباباكار سار، في آخر لحظات المباراة.

وجرى اللقاء المثير دون حضور الجمهور، بالنظر إلى العقوبات المسلطة على الوفاق السطايفي.