التعادل يحسم مواجهات الجزائر وبوركينافاسو للمرة السادسة تاريخيا

ضيع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم فوزا في المتناول سهرة اليوم الثلاثاء أمام منتخب بوركينافاسو الذي فرض عليه التعادل بنتيجة 1-1 بالملعب الكبير لمراكس في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022.

وإفترق المنتخبان على نتيجة التعادل للمرة السادسة تاريخيا، حيث سبق للمنتخبين أن تواجها في 20 مناسبة في مختلف المنافسات ، حقق فيها المنتخب الوطني الفوز في 8 مباريات فيما إنهزم في 6 مباريات.

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