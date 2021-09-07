التعادل يحسم مواجهات الجزائر وبوركينافاسو للمرة السادسة تاريخيا
بقلم يونس رزيق
ضيع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم فوزا في المتناول سهرة اليوم الثلاثاء أمام منتخب بوركينافاسو الذي فرض عليه التعادل بنتيجة 1-1 بالملعب الكبير لمراكس في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022.
وإفترق المنتخبان على نتيجة التعادل للمرة السادسة تاريخيا، حيث سبق للمنتخبين أن تواجها في 20 مناسبة في مختلف المنافسات ، حقق فيها المنتخب الوطني الفوز في 8 مباريات فيما إنهزم في 6 مباريات.
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