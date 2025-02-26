التعادل يحسم مواجهة مقرة ووفاق سطيف

فرضت تشكيلة وفاق سطيف، على نظيرتها من نجم مقرة، اقتسام نقاط المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، بملعب الإخوة بوشليق.

وحلّ الوفاق ضيفا على النجم، في لقاء يندرج ضمن فعاليات الجولة الـ18 من البطولة المحترفة، وانتهى بالتعادل السلبي.

وبذلك، فوّت وفاق سطيف فرصة الاقتراب من “البوديوم”، بعدما ارتفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ 7. على بعد 4 نقاط من الوصيف شباب بلوزداد الذي سيلاقي مساء اليوم ضيفه اتحاد بسكرة صاحب المركز الأخير بـ14 نقطة، لحساب الجولة ذاتها.

بينما تتواصل معاناة نجم مقرة في الموسم الحالي. إذ يقبع الفريق في المركز ما قبل الأخير برصيد 17 نقطة مناصفة مع ترجي مستغانم.

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